Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر چوق ظاهرى مصيبتلر وار كه إلٰهى برر إخطار،برر ايقاظدر و بر قسمى كفّارة الذنوبدر. Nurdan Katreler Çok zâhirî musibetler var ki İlâhî birer ihtar, birer ikazdır ve bir kısmı kefaretü’z-zünubdur. Lem'alar, s. 26

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