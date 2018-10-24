Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فانى اولان، ألبته باقى بر محبّته و أزلى وأبدى بر عشقه و أبد ايچون ياراديلان بر قلبڭعلاقه‌سنه مدار اولاماز. Nurdan Katreler Fânî olan, elbette bâkî bir muhabbete ve ezelî ve ebedî bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alâkasına medar olamaz. Lem'alar, s. 30

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