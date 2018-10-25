Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام او حدسز محبوبات فانيدرلر، بنى بيراقوبگيدييورلر؛ اونلر بنى بيراقمه‌دن أوّل بن اونلرى{يَا بَاقِى اَنْتَ الْبَاقِى} ديمكله بيراقييورم. Nurdan Katreler Madem o hadsiz mahbubat fânîdirler, beni bırakıp gidiyorlar; onlar beni bırakmadan evvel ben onları “Ya Bâkî! Ente'l-Bâkî” demekle bırakıyorum. Lem'alar, s. 30

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