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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Nurdan Katreler

25 Ekim 2018, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

مادام او حدسز محبوبات فانيدرلر، بنى بيراقوبگيدييورلر؛ اونلر بنى بيراقمه‌دن أوّل بن اونلرى{يَا بَاقِى اَنْتَ الْبَاقِى} ديمكله بيراقييورم.

Nurdan Katreler

Madem o hadsiz mahbubat fânîdirler, beni bırakıp gidiyorlar; onlar beni bırakmadan evvel ben onları “Ya Bâkî! Ente'l-Bâkî” demekle bırakıyorum.

Lem'alar, s. 30

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