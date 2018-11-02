Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اﷲ ايچون ايشله‌ييڭز، اﷲ ايچون گوروشوڭز،اﷲ ايچون چاليشڭز... او وقت سزڭ عمريڭزڭدقيقه‌لرى، سنه‌لر حكمنه گچر. Nurdan Katreler Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız... O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. Lem'alar, s. 33

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