Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان چندان فانيدر فقط بقا ايچون خلق ايديلمشو باقى بر ذاتڭ آيينه‌سى اولارق ياراديلمش و باقىميوه‌لرى ويره‌جك ايشلرى گورمكله توظيف ايديلمش. Nurdan Katreler İnsan çendan fânîdir fakat beka için halk edilmiş ve bâkî bir zatın âyinesi olarak yaratılmış ve bâkî meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş. Lem'alar, s. 34

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