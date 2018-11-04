Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سنّتِ سنيه‌يه إتّباعى ترك ايدن،حقيقى آلِ بيتدن اولماديغى گبى،آلِ بيته حقيقى دوست ده اولاماز. Nurdan Katreler Sünnet-i Seniyyeye ittibaı terk eden, hakikî Âl-i Beyt’ten olmadığı gibi, Âl-i Beyt’e hakikî dost da olamaz. Lem'alar, s. 38

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