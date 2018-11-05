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5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Nurdan Katreler

05 Kasım 2018, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

هر شيئڭ إفراط و تفريطى ايى دگلدر.إستقامت ايسه حدِّ وسطدر كه، أهلِ سنّتو جماعت اونى إختيار ايتمش.

Nurdan Katreler

Her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise, hadd-i vasattır ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat onu ihtiyâr etmiş.

Lem'alar, s. 43

 

 

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