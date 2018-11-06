Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيئڭ إفراط و تفريطى ايى دگلدر.إستقامت ايسه حدِّ وسطدر كه، أهلِ سنّتو جماعت اونى إختيار ايتمش. Nurdan Katreler Her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise, hadd-i vasattır ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat onu ihtiyâr etmiş. Lem'alar, s. 43

Okunma Sayısı: 72

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.