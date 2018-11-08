Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن علمِ محيطدن گلديگى ايچون بتون معنالرىمراد اولابيلير. إنسانڭ جزئى فكرى و شخصى إراده‌سيلهاولان كلاملر گبى بر ايكى معنايه إنحصار ايتمز. Nurdan Katreler Kur’ân ilm-i muhitten geldiği için bütün manaları murad olabilir. İnsanın cüz’î fikri ve şahsî iradesiyle olan kelâmlar gibi bir iki manaya inhisar etmez. Lem'alar, s. 53

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