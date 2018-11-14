Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالۀِ نور أجزالرى تجديد و تقويۀِ دين وظيفه‌سنى گورويورلر. Nurdan Katreler Risale-i Nur eczaları tecdid ve takviye-i din vazifesini görüyorlar. Lem'alar, s. 91

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