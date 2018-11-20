Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فسادِ اُمّت زماننده سنّتِ سنيه‌نڭكوچك بر آدابنه مراعات ايتمك، أهمّيتلى برتقوايى و قوّتلى بر ايمانى إحساس ايدييور. Nurdan Katreler Fesad-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyyenin küçük bir âdâbına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Lem'alar, s. 127

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