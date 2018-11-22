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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Nurdan Katreler

22 Kasım 2018, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

سنيه‌يه إتّباعى كندينه عادت ايدن،عاداتنى عبادته چويرر، بتون عمرينىثمره‌دار و ثوابدار ياپابيلير.

Nurdan Katreler

Sünnet-i Seniyyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevaptar yapabilir.

Lem'alar, s. 128

 

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