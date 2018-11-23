Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سنّتِ سنيه‌نڭ مسئله‌لرى، حتّى كوچك آدابلرى، گميلرده خطِّ حركتى گوسترن قبله‌نامه‌لى برر پوصولا گبيدر. Nurdan Katreler Sünnet-i Seniyyenin meseleleri, hatta küçük âdâbları, gemilerde hatt-ı hareketi gösteren kıblenümâlı birer pusula gibidir. Lem'alar, s. 128

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