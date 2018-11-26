Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سنيه‌يه إتّباعى كندينه عادت ايدن،عاداتنى عبادته چويرر، بتون عمرينىثمره‌دار و ثوابدار ياپابيلير. Nurdan Katreler Sünnet-i Seniyyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevaptar yapabilir. Lem'alar, s. 128

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