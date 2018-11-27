Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو كائناتى بو درجه إنعامات ايله طولديران ذاتِكريمِ ذو الجمال، ذى‌شعورلردن او نعمتلره قارشىشكر ايسته‌مسى، ضرورى و بديهيدر. Nurdan Katreler Bu kâinatı bu derece in’amat ile dolduran Zat-ı Kerîm-i Zülcemal, zîşuurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi, zarurî ve bedihîdir. Lem'alar, s. 131

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