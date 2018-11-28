Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نه موطلى او كيمسه‌يه كه سنّتِ سنيه‌يهإتّباعندن حصّه‌سى زياده اوله. ويل او كيمسه‌يه كه سنّتِ سنيه‌يى تقدير ايتمه‌يوب بدعه‌لره گيرييور. Nurdan Katreler Ne mutlu o kimseye ki Sünnet-i Seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip bid’alara giriyor. Lem'alar, s. 131

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