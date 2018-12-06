Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سنّتِ سنيه، سعادتِ داريْنڭ تمل طاشيدرو كمالاتڭ معدنى و منبعيدر. Nurdan Katreler Sünnet-i Seniyye, saadet-i dâreynin temel taşıdır ve kemalâtın madeni ve menbaıdır. Lem'alar, s. 136

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