Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام ذاتِ أحمديه (ع‌ص‌م) إنسانلره اولان حدسزإحساناتِ إلٰهيه‌نڭ أڭ مهمّ بر وسيله‌سيدر؛ ألبتهجنابِ حق حسابنه حدسز بر محبّته لايقدر. Nurdan Katreler Madem zat-ı Ahmediye (asm) insanlara olan hadsiz ihsanat-ı İlâhiyenin en mühim bir vesilesidir; elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete lâyıktır. Lem'alar, s. 138

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