Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حبيب اللّٰهى سَونلرڭ، سنّتِ سنيه‌سنه إتّباعايله اوڭا بڭزه‌مگه چاليشمه‌لرى قطعيًا إقتضا ايدر. Nurdan Katreler Habibullahı sevenlerin, Sünnet-i Seniyyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat’iyen iktiza eder. Lem'alar, s. 138

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