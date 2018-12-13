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13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Nurdan Katreler

13 Aralık 2018, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

حبيب اللّٰهى سَونلرڭ، سنّتِ سنيه‌سنه إتّباعايله اوڭا بڭزه‌مگه چاليشمه‌لرى قطعيًا إقتضا ايدر.

Nurdan Katreler

Habibullahı sevenlerin, Sünnet-i Seniyyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat’iyen iktiza eder.

Lem'alar, s. 138

 

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