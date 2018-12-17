Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دوست و دشمنڭ إتّفاقيله، ذاتِ أحمديه (ع‌ص‌م)محاسنِ أخلاقڭ أڭ يوكسك مرتبه‌لرينه مظهردر. Nurdan Katreler Dost ve düşmanın ittifakıyla, zat-ı Ahmediye (asm) mehasin-i ahlâkın en yüksek mertebelerine mazhardır. Lem'alar, s. 139

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