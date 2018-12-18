Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رزق طوغريدن طوغرى‌يه قديرِ ذو الجلالڭألنده‌در و خزينۀِ رحمتندن چيقار. Nurdan Katreler Rızık doğrudan doğruya Kadîr-i Zülcelâl’in elindedir ve hazine-i rahmetinden çıkar. Lem'alar, s. 142

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