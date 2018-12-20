Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كُرۀِ أرض هر نه قدر سماواته نسبةً چوقكوچكدر؛ فقط حدسز مصنوعاتِ إلٰهيه‌نڭ مشهرى،مظهرى، محشرى، مركزى حكمنده‌در. Nurdan Katreler Küre-i arz her ne kadar semavata nisbeten çok küçüktür; fakat hadsiz masnuat-ı İlâhiyenin meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmündedir. Lem'alar, s. 145

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