Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق، كمالِ كرمندن، خدمتڭمكافاتنى، خدمت ايچنده درج ايتمشدر. عملڭاجرتنى، نفسِ عمل ايچنه قويمشدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hak, kemal-i kereminden, hizmetin mükâfatını hizmet içinde derc etmiştir. Amelin ücretini, nefs-i amel içine koymuştur. Lem'alar, s. 218

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