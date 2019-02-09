Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر شى، نظامِ عالمى تشكيل ايدن دستورلره وموازنۀِ موجوداتى إدامه ايدن قانونلره تطبيقِحركت ايتمكله او عليمِ قديره شهادت ايدر. Nurdan Katreler Her bir şey, nizam-ı âlemi teşkil eden düsturlara ve muvazene-i mevcudatı idame eden kanunlara tatbik-i hareket etmekle o Alîm-i Kadîr’e şehadet eder. Lem'alar, s. 221

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