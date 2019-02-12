Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، كائنات كتابنڭ قرائتيدر ونظاماتنڭ تلاوتيدر و نقّاشِ أزليسنڭشئوناتنى اوقويور و فعللرينى يازييور. Nurdan Katreler Kur’ân, kâinat kitabının kıraatidir ve nizamatının tilâvetidir ve Nakkaş-ı Ezelî’sinin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Lem'alar, s. 225

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