Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عبوديت، أمرِ إلٰهى‌يه و رضاىِ إلٰهى‌يه باقار.عبوديتڭ داعيسى أمرِ إلٰهى و نتيجه‌سى رضاىِحقدر. ثمراتى و فوائدى اُخرويه‌در. Nurdan Katreler Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-i İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-i Haktır. Semerâtı ve fevâidi uhreviyedir. Lem'alar, s. 228

Okunma Sayısı: 619

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.