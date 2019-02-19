Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيده بر إخلاص وار. حتّى محبّتڭ دهإخلاص ايله بر ذرّه‌سى، بطمانلرله رسمى واجرتلى محبّته ترجّح ايدر. Nurdan Katreler Her şeyde bir ihlâs var. Hatta muhabbetin de ihlâsla bir zerresi, batmanlarla resmî ve ücretli muhabbete tereccüh eder. Lem'alar, s. 230

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