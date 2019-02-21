Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خالص محبّت، فطرتِ إنسانيه‌ده و عموموالده‌لرده درج ايديلمشدر. ايشته بو خالص محبّتهتام معناسيله والده‌لرڭ شفقتلرى مظهردر. Nurdan Katreler Halis muhabbet, fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Lem'alar, s. 230

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