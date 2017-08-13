Bulutların ahengi zihnimin alevden duvarları içinde.

Etrafımda kuş cıvıltılarının, böceklerin sessiz müzikali. Ritmin ferahlığıyla derinleşen nefesim. Ve nefesimin sıcaklığıyla mutluymuşum hayatta. Akışına bırakmayı öğrenmişim. Hayattaki terslikler yüzümü ekşitmekten vazgeçmiş sanki. Kapana kısılan sancılar yaz mevsiminde zuhur eden karınca yuvaları kadar çoklardı. Şimdi kışın görünmeyen sivrisinek gibiler. Sanki huzur kokluyorum yaşadığım günlerde. Denizim dalgasız çarşafa ayna olmuş sanki. Bembeyaz. Dümdüz.. Risale-i Nurlar’ım, imanım ve ben. Güzel üçlü olduk biz. Birbirimizi okuduk. Ben onları muhatab aldım. Verdiğim değerin farkındalığıyla gülümsediler bana. Ve ben, Zihnimin, kalbimin, ruhumun, her zerremin ortak noktasında buluşuyorum kendimle. Sağıma, soluma, önüme, arkama dolduruyorum, doldurmaya çabalıyorum. Allah rızasını kazanmış ne varsa. Ve ihlâslı adımlar atmaya niyet ediyorum kendi labirentimde. Dizayn ettiğim iç odama yöneliyorum. Oturuyorum; önümde kitaplarım, yanımda seccadem, karşımda darağacım. Ve nefsimden gelen kötülükler sallanıyor karşımdaki ipte. Mutluyum bu tablodan. İçimdeki gökyüzü maviliğini tazeliyor nefes aldığım her an..

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