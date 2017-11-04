Allah adildir, adaleti emreder

Allah’ın en azam isimlerinden birisi “Adl” ismidir. Allah adildir ve kâinatta hükmeden en esaslı kanunu da adalettir.

Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, sûret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adâlet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir.” (Sözler, 60.) Evet, “İsm-i Adlin cilve-i azamından gelen kâinattaki adâlet-i tâmme umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor ve beşere adaleti emrediyor.” (Lem’alar, 291.)

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Ümmet-i Muhammedin (asm) en önemli özelliği adaleti sağlamalarıdır.

Allah, Cennetini lütfundan, Cehennemi adaletinden yaratmıştır. İnsan imanından ve salih amelinden dolayı Allah’ın lütf-u rahmeti ile Cennete girerken, imansızlar ve zalimler de adaletinden Cehennemi hak ederler.

Yüce Allah “Ümmet-i Muhammed (asm)” için “Vasat ümmet” tabirini kullanır. (Bakara Sûresi, 2: 143.) Peygamberimiz (asm) vasat kelimesini “adalet” şeklinde açıklamıştır. (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’ân, 3.)

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Zalime ve zulme destek olan Ümmet-i Muhammed’den (asm) uzaktır.

Yüce Allah “Zulmedenlere en küçük bir meyil dahi göstermeyin, aksi taktirde Cehennemin dehşetli ateşi size dokunur” (Hud Sûresi, 11:113.) buyurarak zulme azcık meyledeni dahi Cehennem azabı ile tehdit eder. Peygamberimiz (asm) bu âyeti izah ederken “Kim zulmedenlere iltihak eder, onların yalanlarını doğru gösterir ve onlara yardım ederse benden değildir, ben de ondan değilim. O ahirette havuz başında bana kavuşamaz. Kim o zalimlere taraftar olmaz, zulme yardım etmez ve yalanlarını doğrulamaz ise işte o bendendir, ben de ondanım; o kimse havuzumun başında bana kavuşacaktır” (Tirmizi, Fiten, 72.) buyurmuşlardır.

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Zalimin hesaptan ve azaptan kurtulması mümkün değildir.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri “Bu insan zanneder mi ki başıboş kalacak? Hâşâ! Belki insan ebede mebustur ve saadet-i ebediyeye ve şekâvet-i dâimeye namzettir. Büyük-küçük, az-çok her amelinden muhasebe görecek. Yâ taltif veya tokat yiyecek” (Lem’alar, 128.) demektedir.

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Zalim için kurtuluş kapıları kapalıdır.

Kur’ân-ı Kerîm yüzlerce âyeti ile ahireti ve Cehennem azabını hatırlatarak zalimleri tehdit etmektedir. O zalimler ahiretteki azabı görünce “Âh! Keşke bir daha dünyaya dönsek de, vaktiyle peşlerinden koştuğumuz liderlerden yüz çevirsek ve Allah yoluna girsek!” (Bakara Sûresi, 2: 167.) diyecekler, ama “Artık şu andan itibaren pişman olup döğünmek de, cezaya razı olup sabretmeye çalışmak da faydasızdır. Çünkü artık kaçıp sığınacak bir yer yoktur!” (İbrahim Sûresi, 14:21.)