"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Batıdan gelen cereyanlar

M. Ali KAYA
23 Şubat 2019, Cumartesi
Bu dünyada - iman ve küfür hariç - sosyal hayatta hiçbir şey tamamıyla iyi veya bütünüyle kötü değildir. Her şeyin iyi ve kötü, müsbet veya menfi yönü vardır.

Zira yüce Allah imtihan için hayırları şerler ile karıştırmış ve önümüze koymuştur. İyiyi kötüden ayırmak, hayırlı olanı şerli olandan tefrik etmek için akıl vermiş; aklı da ilim ve tecrübe ile güçlendirmiştir. 

Akıllı ve bilgili insanlar karışık olan sosyal hayatta hayrı ve şerri tanır, şer gibi görünen hayrı ve hayır gibi görünen şerri ortaya çıkarır. “Ehven-i şerri” ihtiyar eder, şerleri hayırlara tebdil etmenin yollarını gösterir. Bunun için Hz. Ali (ra) “Âlim hayrı şerri bilen değil, ehven-i şerri bilendir” demiştir. Zira hayır ve şer karışık olmasa herkes bilir. 

Bunun içindir ki Yüce Allah “Sizin şer gibi gördükleriniz hakkınızda hayırlı olabilir, hayır gördükleriniz de hakkınızda şer olabilir” (Bakara Sûresi, 2:216) buyurmuştur. Peygamberimiz (asm) “Ameller sonuçları ile değerlendirilir.” (Buhârî, Kader, 5; Rikak, 33.) buyurur. Zira “müştebih ağaçları gösteren semereleridir.” (ESDE, 2009, Münâzarât, s. 231) “Birşeyin aslını gösteren semeresidir.” (Muhakemat, 44)

Öyleyse, olayların ve fikirlerin sonuçlarını görerek hüküm vermek ve hareket etmek gerekir. 

İşte buna “Feraset” denir.

**

Avrupa’dan gelen cereyanlar da böyledir. Ya müsbettir veya menfidir. Menfiye kapılan “harf” gibidir; başkasının hesabına çalışır. Bütün harekâtı başkası hesabınadır, iradesi hükümsüzdür ve hulûs-i niyeti fayda vermez. Hariçteki bu menfî cereyana şuursuz alet olur.

Müsbet cereyan ise “isim” gibi ülke içinde muvafık şeklini giyer, yani, halkın faydasına hizmet eder. Hareketi ve faaliyeti kendi hesabınadır. Ancak bu cereyan uygulayıcıların yanlışlarından sorumlu tutulmamalıdır. Zira cereyan müsbettir, hem kendisine hem de başkalarına fayda verir. Böylece harici de kendi menfaatine şuursuz alet edebilir. (ESDE, Sünûhat, 496-497.)

**

Siyasî hayatta da Batıdan gelen “Hürriyet ve Demokrasi” cereyanına kapılan ve siyasî parti kurarak yönetime talip olanlar da ikiye ayrılmaktadırlar. Birincisi menfi cereyana kapılan ve şuurlu düşmana alet olanlar. İkincisi de “Hürriyet ve Demokrasi”ye sahip çıkan; ama halkın içinden çıkan, hariç cereyan hesabına hareket etmeyen, halkın ihtiyacına cevap veren “Demokrat” anlayıştır. 

Demokratlık “adalet, hürriyet, meşveret ve kanun hâkimiyeti” gibi prensipleri Batılılar istediği için değil, ülkenin ihtiyacı olduğu için savunanlardır. Bunların hareketi kendi hesabına olduğu için uygulamadan kaynaklanan yanlışlıklardan ve uygulayıcıların şahsî hatalarından “Demokratlık” ve “Demokratlar” sorumlu tutulmamalıdır. 

Zira Demokratlık prensiplerinin içleri İslâmî prensiplerle doldurulabilir. Bu da hukukçuların, ulemanın ve siyasilerin görevidir. 

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faize 117, yatırıma 63 milyar TL

    Sudan'da hükümet feshedildi, OHAL ilan edildi

    16 yıl sonra bir ilk

    Plastik poşet uygulamasında son durum?

    İsrail’e dur deyin

    756.5 milyar TL vergi

    Tutuklandı

    Gazze sınırında bir Filistinli çocuk daha şehit edildi

    Hoca Katliamı'nın kurbanları için anma töreni düzenlendi

    HSK 2019 yılı Ana Kararname Prensipleri'ni açıkladı

    Polatlı'daki patlamada yaralanan uzman çavuş şehit oldu

    #YeniAsya50Yaşında dünya gündeminde

    Ahmet Taşgetiren’in programına son verildi

    Halk, siyasetin baş aktörü olmalı

    Tuzağı DP ile aştık

    6-7 milyon konut yenilenmeli

    Demokrat Parti İzmir'de adaylarını belirledi

    BM'den Mısır'a idamları durdurun çağrısı

    Hazır gıdalar çocukların çene gelişimini olumsuz etkiliyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Aa, Demokrat diye bir parti mi var?
    Ahmet BATTAL

    Hem çukur, hem ambar!
    Yasemin YAŞAR

    Neden aileler dağılıyor?
    Sabahattin BOYACI

    Aman ha! Münafıklara dikkat!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiye toplum sahip çıkmalı ki...
    Faruk ÇAKIR

    Barış istiyorsanız, adaleti sağlayın
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlar, Cehenneme benziyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Faize 117, yatırıma 63 milyar TL
    Cevher İLHAN

    Barış ve çözüm “Adana mutâbakatı”nda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.