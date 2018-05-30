Cemaat anlayışının ortaya çıkması

Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat...

Hz. Peygamberin (asm) vefatından sonra Hilâfet Dönemi başladı. Bu dönemde Hz. Ebubekir (ra) Hz. Ömer (ra) ve Hz. Osman (ra) zamanında Müslümanlar her bakımdan emniyet, güven ve huzur içinde idiler. Ancak zamanla seçkin sahabelerin azalması, yeni Müslüman olanların kısm-ı azamının İslâm’ın iman hakikatlerini tam olarak anlayıp özümsememeleri, ibadet ve ahlâk hayatındaki gevşeklik ve dinin dünyaya alet edilmesi sonucu fitne ve anarşi ortaya çıktı ve bu Hz. Osman’ın şehadetini netice verdi. (H. 35/ M. 656) Hz. Ali (ra) bu fitneyi ortadan kaldırmak için çok çalıştı, ancak fitne gittikçe artarak devam etti.

İslâm tarihinde “cemaat” kelimesinin kullanılması Hz. Hasan’ın (ra) hilâfeti Hz. Muaviye’ye devrettiği seneye rast gelir. Hz. Hasan’ın saltanat hilâfetini Hz. Muaviye’ye devrederek “Manevî Hilâfet” olan hakaik-ı imaniye ve İslâmiyeyi ve dini korumayı amaç edinmesi ve saltanattan feragati ile siyaseti dinden ayırması Müslümanların birliğini sağladığı ve pek çok ihtilâfı ortadan kaldırdığı için bu seneye “Senetü’l-Cemaa” denilmiştir. (H.40 /660-661.)

Hz. Hasan’ın (ra) hilâfeti devretmesinden sonra fitnenin siyasî yönü bir derece azalmış ise de fikir ve inanç konusundaki tartışmalar devam etmiştir. Her iki tarafın ifrat ve tefritle taasupları sonucu fikrî ve itikadî ihtilâflar derinleşerek devam etmiştir.

Bu dönemde Hz. Ali (ra) başta olmak üzere Hz. Hasan (ra) Hz. Hüseyin (ra) Abdullah b. Ömer (ra) gibi seçkin sahabeler daha sonra İbrahim en-Nehâî (v. 96/714) Hasenü’l-Basrî (v. 110/728) ve İmam-ı Azam Ebu Hanife (v. 150 /767) Müslümanların inanç ve ibadetlerini korumak için gerekli olan irşad ve ilmî çalışmaları yaparak “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” mezhebinin teşekkülünün temellerini atmışlardır.