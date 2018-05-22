Cemaat Nedir?

Ehl-i sünnet ve'l cemaat

Peygamberimiz (asm) “Allah’ın rahmet eli cemaat ile beraberdir” (Tirmizi, Fiten, 7.) buyumuşlardır. Cemaat hak ve hakikati savunmada birlik ve beraberlik içinde olan hak ve hakikate destek olanlar demektir. Haksızlıkta ve yanlışta bir araya gelenler ne kadar çok olurlarsa olsunlar “Cemaat” teşkil etmezler.

Nitekim Ramazan’da hilalin görülmesinde iki ispat eden ve ayı gösteren iki kişi cemaattir ve diğer tüm insanlar görmedik diye inkar etseler inkarlarının hiçbir değeri yoktur. Zira görenler aynı noktaya parmak basarak birbirine kuvvet verirken, inkar edenlerin her birinin farklı bahanesi olduğu için bir noktaya parmak basarak güç birliği sağlayamaz ve cemaat olamazlar. İddiaları ferdî kalır.

Cemaat kelimesinin kökü olan “C-M-A” olup anlamı cem etmek, toplamak ve bir araya getirmek demektir. Cemaat, belli bir amaç için bir araya gelen insan topluluğuna denir. Geniş anlamı ile bir fikir ve inanç etrafında toplanan gruba verilen isimdir. Bu sebeple beraber namaz kılmak amacı ile bir imamın arkasında toplanan ve en az üç kişiden meydana gelen ibadet grubuna da cemaat denir.

Bütün bunlarla beraber cemaat geniş anlamı ile bir dine inananların tümünü içine alan geniş bir terimdir. “İslam Cemaati” bütün Müslümanları, Yahudi ve Hıristiyan Cemaati tabiri de bütün Yahudi ve Hıristiyanları içine alır.