"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Demokrasi ve Meşrûtiyet

M. Ali KAYA
07 Ocak 2017, Cumartesi
Demokrasi ve Meşrûtiyet aynı anlamı ifade edegelen müteradif kavramlardır. Bediüzzaman “Tebeddül-i esma ile hakaik tebeddül etmez” şeklinde bir kuralı bize hatırlatır.

Ve şöyle der: “Fikrimce meşrûtiyetin düşmanı, meşrûtiyeti gaddar, çirkin ve hilâf-ı şeriat göstermekle meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. Tebeddül-ü esmâ ile hakaik tebeddül etmez.” (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 40.)

Demek ki Meşrûtiyet döneminde de şeriatı savunanlar Meşrûtiyeti şeriattan başka bir şey zannederek “şeriata aykırı” görüp karşı çıkıyorlardı...

««

Günümüzde de demokrasiyi şeriata aykırı göstermek isteyenler var ve papağan gibi aynı şeyleri tekrar ediyorlar.

Bu durumda şeriat ile demokrasinin yönetimle ilgili temel prensiplerini ortaya koymak gerekir. Nedir temel prensipleri?

ŞERİAT, adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.

CUMHURİYET, adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.

MEŞRÛTİYET, adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.

DEMOKRASİ, adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.

««

. Adalet  ve meşveret tamam da kanunda inhisar-ı kuvvet ne demek?

. Bireyin hakkını koruyan, adil ve kimseye görevi dışında imtiyaz tanımayan yasalara “kanun” denir. Şeriatta kanun karşısında şah ve geda birdir. İmtiyaz yoktur.

Bu durumda;

“Müslüman, meşverete değer veren, kuvveti şahısta değil kanunda kabul eden, şahsa değil kanuna bağlı olan, şeriatçı, cumhuriyetçi, meşrûtiyeçi ve demokrat hür bir bireydir.”

««

. Bunu siz söylüyorsunuz. Peki “Siyaset Bilimciler” bu konuda ne diyor?

. Şunu diyorlar:

“Demokrasi her türlü inanç kesiminin bir arada bulunmasına, beraber kardeşçe yaşamasına ve dostça yardımlaşmasına imkân veren sistemdir.

Toplum, yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Demokrasi yönetenleri seçmenin en medeni ve en az maliyetli yöntemidir. Demokrasilerde halk iktidarı paylaşır ve denetler. Yöneticiler de halka hesap verirler. 

Din ile demokrasi birbirlerinin alternatifi değildir; bu sebeple birbirine karıştırılmamalıdır. Demokrasi bir hayat tarzı değildir; alternatif yaşama biçimlerini koruyan, bir arada dostça yaşamalarına fırsat tanıyan bir gözetim ve denetim aracıdır. 

Demokrasi “Din ve Vicdan Hürriyeti”ni savunup koruyarak bütün din ve inançları koruyan, herkesin yönetime katılımına fırsat tanıyarak toplumda asayiş ve huzuru, güven ve itimadı sağlayan bir yönetim şeklidir. 

Demokrasi karşı tarafı, muhalefeti yok etme aracı değil, karşı düşünce ve inançlara da yer veren ve muhalefeti de yönetime katan bir istişare mekanizmasıdır.

Toplum homojen değil, hetorojen bir varlıktır. Demokraside pluralizm, yani çoğulculuk hakimdir. Türkiyede de toplum ne bütünüyle dine bağlı, ne tam laik ve ne de başka dine bağlı değildir. Dini inanç, etnik yapı bakımından ve menfaat ayrılığı yönünden de çeşitliliğe sahiptir. Demokrasi bir arada yaşamayı, beraber çalışmayı, birlikte hareket etmeyi ve bir arada olmayı sağlayan sistemdir.

Demokrasi kavga sebebi değil, var olan kavgaları diplomasi ile önleme san’atıdır.

««

Bu sayılan hususların dine ve şeriata aykırı bir yönü var mı?

Peki din, özellikle İslâmiyet bu sayılanları kabul etmeyen bir istibdat ve baskı yönetimi midir?

Bunun cevabını da din adamlarımızdan ve özellikle dini temsil ettiğini söyleyen Diyanet’ten soruyoruz ve cevabını bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 1710
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Adalete sahip çıkan yenilmez

    Demokrasi ışığının yandığı gün...

    ''Musul kurtarıldıktan sonra Türkiye ile petrol boru hattı açacağız''

    2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı!

    Şehit mübaşirin cenazesinde yürek yakan görüntü

    15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilmişti, dün KHK ile ihraç edildi

    Avrupa’ya kaçmak için organlarını satıyorlar

    Silah arkadaşlarına son veda

    Önce inceleme, sonra vatandaşlık

    Şehit Sekin son kez baba ocağında

    Kahraman polisin adı yaşadığı sokağa verildi

    Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

    Beşiktaş saldırılarıyla ilgili 10 tutuklama

    Yeni KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı

    THY 500 seferini iptal etti

    Ban Ki-moon’dan İhsanoğlu’na veda mesajı

    Çok sayıda sürücü TEM'de mahsur kaldı

    Beklenen kar İstanbul'da şehri kapladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davadaki savunmamız
    Genel

    Adalete sahip çıkan yenilmez
    Risale-i Nur'dan

    Kar tanelerine binen melekler İlâhî sanatı alkışlıyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Âlem-i Berzah ve Risale-i Nur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Günün Osmanlıca Vecizesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hiç bir şey göründüğü gibi değil
    Mehmet KARA

    Soruşturma komisyonu kurulmalı
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’a kar yağdığına göre...
    Misbah ERATİLLA

    Binbaşı Asım Önerdem ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.