Halkın işlerini yürütmek ve onlara gereken hizmeti ve yardımı yapabilmek üç temel şartın tahakkuku ile olur.

Birincisi idarecinin mal varlığı ve zengin olması, ikincisi kendisini destekleyen ve yardımcı olan büyük bir çoğunluğun olması, üçüncüsü ise topluma kendisini kabul ettirecek aklî ve ilmî üstünlüğün bulunmasıdır. Bu üç temel şart ilk çağlardan günümüze kadar idarecilerin genel ve temel özelliklerini teşkil eder.

İdareci mal varlığı ile kendini her türlü şaibeden korur ve etrafındaki insanlara yardımcı olurken onları kendisine bağlamış olur. Bunun için cömertlik en yüksek faziletlerden sayılmaktadır. Kendisine yardımcı olacak ve düşmanlardan koruyacak olan geniş bir çevrenin olması idarenin devamlılığını sağlar. İlim ve akıl da bir idarecide adaleti sağlamak için vazgeçilmez temel şartlardan birisidir. Çünkü insanlar ya ilimle veya zulümle idare edilirler. Adaleti sağlamak ancak ilim ve akılla mümkündür. Zulümle idare ise cahillerin işidir. Bu ise idarenin kısa zamanda zevali ile sonuçlanır.

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Demokratlık son zamanlarda ilim ve akıllı idarecinin vasıfları olarak kabul edilmiştir. Bunun için demokrat bir idareci halka faydalı hizmetler yaparken, insanlar da o idarecilerin zamanında adalet ile idare edilmişlerdir. İnsan hak ve hürriyetleri demokrat idareciler zamanında uygulama imkânı bulmuştur. Bunun için demokrasi ve demokratlık 19. asırdan itibaren yükselen değerler arasında devamlı bir yükselme trendi ile istibdat kalelerini yıkarak yoluna devam etmektedir. İnsanlar demokrat partilere ve demokrat idarecilere rağbet ettikleri için halkın karşısına çıkan müstebit ruhlular da kendilerini demokrat göstermeye çalışmaktadırlar.

Öyle ise demokratlık nedir, demokrat kimdir sorusuna cevap aramak gerekmektedir.

Demokratlığın üç temel şartı vardır: Birincisi halka hizmet ve halka yardım, ikincisi halkın inanç ve fikirlerine saygı, üçüncüsü ise halk için fedakârlıktır. Bediüzzaman’ın ifadesi ile “Demokratlık ve hürriyet-i vicdan İslâmiyet’in ‘Memuriyet ve emirlik reislik değil millete bir hizmetkârlıktır’ (Fethu’l-Kebir, 2:195.) kanun-u esasisine dayanabilir” (Emirdağ Lâhikası, 386.) bu yönü ile de demokratlık dinimizin de idareciler için hoş gördüğü ve kabul ettiği bir yaklaşım şeklidir.

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Halkın lideri ve halka hizmet için yola çıkanlar kendi isteklerini değil, halkın arzu ve isteklerini dile getirmeleri ve halkın tercümanı olmaları gerekir. Halkı kendi fikirleri etrafında toplamaya çalışmak ve onların istek ve arzularını dikkate almamak istibdadın başlangıcıdır. Bütün baskıcı idareler işe böyle başlamışlardır. Irkçı ve ideolojik istibdad hükümetleri halkı yönlendirmeye sonra da kendi gibi düşünmeyenleri ikinci sınıf görmeye başlarlar. Bu da zamanla baskıya dönüşür.

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İdareci, halka hizmet etme yerine kendi menfaatini takip ediyorsa ona demokrat denmez. Halka yardım ve halk için fedakârlık yapmıyorsa ona da demokrat denemez. Halkın inançlarına saygı duymayan demokrat sayılmaz. Halk için fedakârlık yapmıyor ve halk için sıkıntı ve mihnetlere katlanmıyor ve gerektiğinde bedel ödemiyor ise yine demokrat olamaz. Bu vasıfların tamamının bir arada bulunması gerekir.

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Yakın tarihimizde demokrat ve cumhuriyetçi kimlikleri ile öne çıkanlara baktığımız zaman bu vasıflara sahip olduğunu görürüz. Namık Kemal, Ziya Paşa, M. Âkif Ersoy, Bediüzzaman Said Nursî başta olmak üzere, siyasî liderlerden Adnan Menderes, Süleyman De- mirel ve arkadaşları hep millet için bedel ödeyerek demokrat olduklarını göstermiş ve millete hizmet etmişlerdir. Sürgünler, zindanlar, hapisler ve iftiralar ile nice sıkıntılara katlanmışlardır. Hayatlarına ve mücadelelerine baktığımız zaman kendi menfaatlerinden çok millet için fedakârlık yaptıklarını ve bundan dolayı da nice bedeller ödediklerini görürüz.