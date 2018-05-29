"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Günümüzde Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin temsilcisi

M. Ali KAYA
29 Mayıs 2018, Salı 01:12
Ehl-i Sünnet ve’l cemaat...

Asrımızda Bediüzzaman da şahsa bağlı olmayan ve “Şahs-ı Manevi” denen tüm mü’minlerin rahatça gidebileceği Ehl-i Sünnet’in Cadde-i Kübrasını korumak için Risale-i Nur eserlerini te’lif etti. Zira ehl-i dalalet ve zındıka bu yapıyı bozarak müslümanların itikat ve inançlarını bozmaya ve ibadet ve ahlakı tahrip etmeye var güçleriyle çalışmakta ve taarruz etmektedirler. 

Bediüzzaman’ın tarif ettiği ve oluşturmak istediği cemaat “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat”in yeniden tesisidir. Nitekim cemaat belli şahıslara bağlı küçük gruplar değil, prensiplere ve dine bağlı “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” denen “Fırka-i Naciye” olan “Cadde-i Kübra”da yürüyen tüm müslümanlardır.

Bediüzzaman bunu şöyle tarif eder: “Evet, biz bir cemaatiz.  Hedefimiz ve programımız evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebediden ve daimî, berzahî haps-i münferidden kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır.” (Tarihçe-i Hayat, 2011, s. 852.) 

Bediüzzaman “Cemiyet kurmakla itham edilerek çıkarıldığı mahkemelerdeki müdafalarında da şöyle diyordu: “Evet biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki; her asırda üç yüz milyon dahil mensupları var ve her günde beş defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle kemâl-i hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar ve “Mü’minler kardeştir” kutsi programıyla birbirinin yardımına dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. 

İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız ve hususi vazifemiz de Kur’ânın imâni hakikatlerini tahkiki bir surette ehl-i imana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ebediden ve daimî haps-i münferitten kurtarmaktır. Sair dünyevî ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komiteler ile münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. (Tarihçe-i Hayat, 497.)

Bu ifadeler Bediüzzaman’ın cemaatten de cemiyetten de anladığı ve tarif ettiği şeyin Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olduğunu göstermektedir.

Okunma Sayısı: 1128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    ''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

    Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.