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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Hayale gelen kötü şeyler imana zarar vermez

M. Ali KAYA
11 Haziran 2018, Pazartesi 01:03
Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat...

Akla ve hayale gelen vesveseler, imana aykırı fikirler ve çirkin şeylerin kişinin namazına ve imanına zarar vermediğini Bediüzzaman “Aynadaki yılanın sureti ısırmaz ve ateşin sureti yakmaz. Zira mantıkça tahayyül hüküm olmadığı için “Tahayyül-i küfür küfür değildir.” (Sözler, 434.) buyurarak izah eder. Ehl-i Sünnetin bu konudaki görüşünün “zâhir-i şeriata muvâfık olarak işlediğin ameline, "Acaba sahih olmuş mu?" deyip, vesvese etme. Fakat, "Kabul olmuş mu?" de; gururlanma, ucb’a girme” (Sözler, 434.) buyurarak izah eder. 

Bediüzzaman ayrıca “Ey sû-i vesveseden meyus nefsim! Tedâi-yi hayalât, tahattur-u faraziyat, bir nevi irtisam-ı gayr-ı ihtiyarîdir. İrtisam ise, eğer hayırdan ve nuraniyetten olsa, hakikatin hükmü bir derece suretine ve misaline geçer: güneşin ziyası ve harareti, aynadaki misaline geçtiği gibi. Eğer şerden ve kesiften olsa, aslın hükmü ve hassası, suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Meselâ necis ve murdar bir şeyin aynadaki sureti ne necistir, ne murdardır. Ve yılanın timsali ısırmaz. 

İşte şu sırra binaen, tasavvur-u küfür, küfür değil; tahayyül-ü şetm, şetm değil. Hususan ihtiyarsız olsa ve farazî bir tahattur olsa, bütün bütün zararsızdır. Hem ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaatin mezhebinde bir şeyin şer’an çirkinliği nehy-i ilâhî sebebiyledir. Madem ki ihtiyarsız ve rızasız bir tahattur-i farzîdir, bir tedayi-i hayâlidir; nehiy ona taalluk etmez. O dahi ne kadar pis ve çirkin bir şeyin sureti dahi olsa, çirkin ve pis olmaz” (Mektubat, 65-66.) şeklinde izah ve ispat eder. 

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