1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu adı altında çıkarılan “Islahat Fermanı”ndan günümüze yaklaşık 200 sene geçmiş bulunuyor.

Biz bu iki yüz sene içerisinde siyasilerimizden hürriyetimizin verilmesini bekleyip duruyoruz. Ama ne var ki fiiliyatta bu hürriyetler ihmal edilmekte ve zamanla değişime uğrayarak baskı unsuru olmaya devam etmektedir.

Her siyasî iktidar su gibi değişime müsait olan ve girdiği kabın şeklini alan bu hürriyetleri buharlaştırarak bizi bir polis devleti haline getiriyor. İstibdad heveslileri hürriyet fikrini basamak yaparak halkın desteğini aldıktan sonra kendi iktidarını güçlendirmek için kendi kalıbına sokarak değiştiriyor ve halka bakan ciheti ile buharlaştırıp yok ediyor. Hürriyeti merhametsiz kanunlar içinde kalın duvarların arkasına hapsediyorlar. Hürriyeti savunmakla beraber sağlam şekilde tesis etmeye çalışmıyorlar. Hürriyeti kendi amaçlarına basamak yapıyorlar ve bir de çıkıp “din de demokrasi de araçtır” söylemi ile kendi yanlış düşüncelerini felsefî bir fikir gibi halka yutturmaya çalışıyorlar.

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Gerçekte hürriyet istibdadın karşısında harikulâde bir ilâç ve istibdadı yok edecek bir hakikattir. Bediüzzaman’ın ifadesi ile “Hürriyet Allah’ın bir ihsanı ve imanın bir hasiyetidir.” Hürriyet öyle bir haktır ki, ona dayanan kişinin göstereceği basiret, azim ve irade, metanet ve hikmet ile değer kazanır.

Hürriyet, değerini bilen, tuttuğunu koparan, hakkı müdafaa eden faziletli şahısların elinde mukavemetsiz bir silâhtır.

Hürriyete sahip olmak, hürriyetin nimetlerinden istifade etmek için hürriyetin dayandığı siyasî olmayan bir güce ihtiyacı vardır. Bu güç hürriyeti korumalı ve yine bu güç hürriyeti sınırlamalıdır. Ancak bu şekilde vatandaşların hukuku muhafaza edilebilir ve siyasilerin tesiri altına girmez.

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Siyasî sistemi kuran ve güçlendiren hak ve hürriyetler midir, yoksa hak ve hürriyetleri veren siyaset ve siyasiler midir? Bu hususun net bir şekilde ortaya konulması gerekir.

Hak ve hürriyetleri tesis etmek ve siyaseti buna bağlamak ve vatandaşların hukukunu açıklayan kanunları yapmak ve Anayasa’ya koymak yeterli değildir. Hak ve hürriyet fikrini insanların ruhuna yerleştirmek, sosyal hayatın temeli ve siyasetin motoru yapmak gerekir. Zira Bediüzzaman “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti de müstebit yapar” (Münâzarât, 28.) demektedir.

Hukukta şah ve geda bir olduğu için, (Münâzarât, 66) her bir insan bir padişah gibi değer kazanır ve devlet içinde herkes birinci sınıf vatandaş olur.

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Her insan hür doğar. Allah’ın kendisine verdiği temel hakları vardır. Bu hakları koruyan insan hür doğduğu gibi hür yaşayabilir. Hükümetlerin hürriyeti de milletin fertlerinin hürriyetine bağlıdır. Şahısların hür olmadığı toplumlar da hükümetler de hür olamazlar.

Her şeyden önce her insanın insan gibi yaşama hakkı vardır. Bu sebeple Allah’ın hür yarattığı insan bir başkasının kölesi yapılamaz.

Hürriyetin temelinde mülkiyet vardır. Mülkiyete sahip olmayan veya mülkiyet hakkı elinden alınanın hürriyeti de elinden gider. Bu sebeple hürriyeti korumak için mülkiyeti korumak şarttır.

İnsanı hürriyetten, emniyetten ve mülkiyet hakkından mahrum eden her kanun adalete, akla ve hukuka aykırıdır.

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Bir toplumun hürriyeti sevmesi için tanıması yeterlidir. Hür olması için de bunu istemesi kâfidir. Akıl ve ahlâk hürriyeti netice verir. Allah’a iman ve ibadet eden insan hür bir insandır.

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Hükümet suçu sabit olmayan bir iddia ile pek çoklarını “vatan haini” ve “devlet düşmanı” ilân ederek pek çok masumun hukukunu ihlâl eder, haklarını elinden alır, mağdur eder; ama hukuku ihlâl edilenin hakkını arama kapılarının hepsini kapalı tutarsa...

İşte gerçek zulüm ve istibdat budur.