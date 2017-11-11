Hürriyetçi demokrasinin prensipleri

Hürriyetçi demokrasinin prensiplerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

1. Ferdin Hukuk ve Hürriyetinin Korunması: Hürriyet insan olarak ferdin, hukukunu savunur. İnsana insan olarak bakar, din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf, millet ve ideoloji ayrımı yapmaz. Her insan kanun ve hukuk karşısında eşittir ve yaşadığı ülkenin vatandaşıdır. Siyasî partilerin görevi bunu sağlamaktır.

2. Akılcılık: Hürriyetçi demokrasi aklın kullanılmasına değer verir. Dünyanın rasyonel bir yapısı olduğunu ve eşyanın hakikatini, varlıkların özelliklerini keşfederek insanların yararına kullanmak için aklını kullanarak hakikati ve doğruyu bulabilir. Akılcı yönetimlerle insanların yönetimini, anlaşmazlıkların giderilmesini sağlayabilir. Bu sebeple ilim ve fikir hürriyetini, aklın geliştirilmesi ve bilgi üretmesi önündeki engellerin kaldırılmasını savunur.

3. Eşitlik ve İmtiyazsızlık: Hürriyetçi demokrasi, fertlerin hukuk karşısında eşit olmasını savunur. Bu da ancak imtiyazsızlıkla mümkündür. Aksi taktirde birilerine imtiyaz verildiği zaman muhaliflerinin böcek olarak görülmesine ve ezilmesine sebep olur. Bu durumda hak ve hürriyetler zedelenir ve hukuk karşısında eşitlik bozulmuş olur.

4. Müsamaha ve Hoşgörü: Hürriyetçi demokrasi farklı fikir ve düşüncelere, farklı meslek ve yaklaşımlara hoşgörü ile bakıldığı ve müsamaha gösterildiği toplumlarda etkin bir şekilde bulunur. Farklı görüş ve fikirlere, muhalefet partilerine ve eleştirilere müsamaha gösterilmeyen toplumlarda hürriyet ve demokrasi yerleşmez. Zira farklılıkları kabul etmemek zorlamayı, zorlama da istibdad ve baskıyı, o da zulmü netice verir.

5. Rızaya Dayalı Yönetim: Hürriyetçi demokrasilerde toplumdaki ilişkiler, siyasî otorite, yasaların yapılması ancak fertlerin rızasına ve gönüllü sözleşmelere dayanır. Yönetilenlerin rızasına aykırı siyasî otorite meşrû bir otorite sayılmaz, dayatmacı ve zorlayıcı despot bir yönetim şeklini alır.

6. Anayasacılık: Hürriyetçi demokrasi devleti toplumun düzen ve istikrarı, güvenlik ve adaletinin teminatı olarak görür. Ancak iktidarın gücünü sınırlamak ve fert ile toplumun yöneticiler ve devlet nezdinde haklarını belirmek için kuvvetler ayrılığını, denetimi sağlayacak olan mekanizmaları ve bunların vazife ve sorumluluklarını belirleyen yasaları ve hakları garantiye alacak olan temel hakları belirleyen Anayasa’nın oluşturulmasını zarurî kabul eder.

7. Serbest Piyasa Ekonomisi: Toplumda ekonomik adaletin sağlanması ve iktisadi kalkınmanın temini ancak “arz-talep” dengesinin kurulmasına bağlıdır. Fıtrî olarak ihtiyaç, arz ve talebe göre serbest “rekabet” ortamında dengeli bir ekonomik gelişme sözkonusu olur. Devletin görevi vatandaşların güvenliğini sağlamak ve anlaşmazlıkları adaletli bir çözüme kavuşturmaktır. Bu durumda halk adalete güvenir çalışır, adaletten korkar, zulüm ve haksızlıklara tevessül etmez. Hakkına razı olur ve başkasının hakkına tecavüz etmez. Devletin görevi bu düzeni korumak ve vatandaşlarına yardımcı olmaktır.