"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İslâm barışı emreder; ya Müslümanlar?

M. Ali KAYA
08 Eylül 2018, Cumartesi
Şeytan yeryüzünde fesat çıkartmaya çalışır. Fesat, kan dökmek demektir. Kan dökmeyi engelleyen husus barıştır.

Yüce Allah, “Ey iman edenler! Hepiniz barışa gelin, şeytanın adımlarını takip etmeyin...” (Bakara Sûresi, 2: 208.) ferman eder. 

**

İslâm’dan önce “Savaş” vardı. Yağma vardı; savaştan kaynaklanan kölelik vardı. İslâm “Savaş Hukuku”nu oluşturdu. Savaşla ilgili âyetler “Savaş hukukunu” belirlemiş ve “Barış Hukukunu” oluşturmuş ve “Sözleşmelere uyun” (Maide Sûresi, 5:1.) ferman etmiştir.

Peki, neden İslâm dünyasında savaş vardır?

**

Prof. Dr. Doğu Ergil “Barışı Aramak” (İstanbul-2010) isimli kitabında barışın demokrasiye bağlı olduğunu izah ettikten sonra sonuçta, “Biz yiğitliğimizle övünen bir ulusuz. Askercil niteliklerimizi düşünce ve üretme kapasitemizde hep önde tutmuşuz. Kılıç marifetiyle kurduğumuz 16 devletin sayısı ile kıvanç duyar; ama onları neden yaşatamadığımızı pek düşünmeyiz. 17.sini yaşatmak için her şeyden önce şahadeti göze alır ve bunu bir mutluluk kaynağı olarak görürüz.” (s. 211.) dedikten sonra korkularımızı sorgular.

“Bu gün biz nelerden kokuyoruz? Bölünmekten korkuyor, (bunun için Kürt’lerden kuşku duyuyoruz...) irticadan korkuyoruz; (dolayısıyla dindar insanlardan korkuyoruz.) Ermeni meselesinden korkuyoruz, (yurttaşlarımız olan Ermenilere yabancı muamelesi yapıyoruz. Yanıbaşımızdaki 2-3 milyon nüfuslu Ermenistan’ın gelip topraklarımıza el koyacağını sanıyoruz.) (s. 211-212.) diye devam eder.

**

Prof. Ergil, kitabın devamında korkularımızın “Kurumsallaşmamak ve hukuksallaşmamak”tan kaynaklandığını açıklar. (s. 219.) Kurumsallaşmış ve hukuksallaşmış olsaydık “Demokrasiyi” yaşatabilirdik. Demokrasi ise ancak hürriyet ortamında vardır. “Özgürce düşünmek, düşünceyi ifade etmek, eleştirmek, var olan kural ve usûllerde değişiklikler teklif etmek yasaklanınca ne özgürlük ne de değişim mümkün olur. Tabular ancak otoriter yönetimlerce yaşatılır. Tabuların karanlığı dağıldıkça demokrasi yüzünü gösterir” (s. 221.) der ve devamında “Bizde demokrasinin gecikmesinin bir nedeni siyasal tabuların halen devam etmesindendir” tesbitini yapar.

**

Evet, Prof. Doğu Ergil’in de tesbitine göre barışın sağlanması için her şeyden önce “Hürriyet”in, “Demokrasi”nin ve “Hukuk Devleti”nin sağlıklı bir şekilde yerleşmesi şarttır.

Profesör, Siyasetbilimci, Sosyolog Doğu Ergil’in 2010 yılında yayınlanan bu kitabında ortaya koyduğu problemlere ve çözüm tavsiyelerine kulak vermek gerekir.

Biz de diyoruz ki “Hürriyet olmadan demokrasi, demokrasi olmadan Müslümanlar arasında İslâm’ın emrettiği barışın gerçekleşmesi maalesef imkânsız görünüyor...”

Etiketler: İslâm, barış
Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib için ‘timsah gözyaşları’

    Ebru sanatından İslamiyet'e

    'Bu karar, Arakanlı Müslümanlar için ışık'

    ‘Mantıklı politika’ çağrısı

    Hacıların tuhaf âdetleri var

    Okulda sağlık için temizlik şart

    UEFA Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

    "Kaybedecek bir dakikamız bile yok"

    Rahmetle ve dua ile yad ediliyor...

    İlk kez gözlemlendi

    Ordu Valiliği'nden yaylacılara önemli uyarı

    Kâğıt krizi eğitimi etkiler mi?

    Türkiye dış borca mahkûm hale getirildi

    Otomotivde vergi çok yüksek

    Sekiz AB ülkesinden diplomatik çözüm çağrısı

    Yerli mısırda neden zam var?

    '30 büyükşehirde 'ittifak' yapılabilir'

    'İsrail'e inanmak hataydı'

    Gazze sınırında bir Filistinli genç daha şehit oldu; 45 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nasıl bir heyet?
    Genel

    İdlib için ‘timsah gözyaşları’
    Genel

    Hacıların tuhaf âdetleri var
    Genel

    Bizim gizlimiz saklımız yok
    Ahmet BATTAL

    Devlet denetimdi, hani?
    Mustafa Sait ÖNAL

    Dolar yükselmiyor
    Yasemin YAŞAR

    Suyu yavaş yavaş ısıtılanlar
    Genel

    159 yolcuya pizza ısmarladı
    Genel

    Ebru sanatından İslamiyet'e
    Genel

    'Bu karar, Arakanlı Müslümanlar için ışık'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.