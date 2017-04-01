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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İyi niyet

M. Ali KAYA
01 Nisan 2017, Cumartesi
İyi niyet, “herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsn-ü niyet” diye tanımlanır.

İyi niyet, muhatabın iyi olduğunu düşünmek ve iyi olmasını istemektir; ahlâkî bir fazilet ve sağlıklı psikolojik bir durumdur. 

İyi niyet doğruluk, dürüstlük, samimiyet ve Allah hakkında hüsn-ü zandır. Samimiyet ve sevginin de alâmetidir, temiz kalplilik olarak da tanımlanabilir.

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İyi niyet her zaman iyi olmayabilir. Zira kötü niyetliler iyi niyetlilerin saflığından istifade ederek kötülükleri daha kolay yapabilirler. Buna da iyi niyetin su-i istimali denir. Bunun için “Cehenneme giden yol iyi niyet taşları ile döşenmiştir” denilmekte ise de atalarımız “İyiler iyiliğine devam etsinler kötüler belâsını bulur” demişlerdir.

Peygamberimiz (asm) “Ameller niyetlere göredir” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155.) buyurur. Yani “Allah insanların kalplerine bakar” (Müslim, Birr, 33.) ve niyetlerine göre muamele eder, ihlâslarına göre mükâfatlandırır. Niyet ve ihlâs amel ve ibadetin hayatı ve ruhudur. Kişi Allah katında niyetine göre mükâfat ve ceza görür.

Bu sebeple iyi niyet sahibi niyetinin mükâfatını görürken bunu su-i istimal ederek kötülük yapanlar da cezalarını görecektir. Çünkü “Suç işleyenindir ve birisinin suçundan bir başkası sorumlu olmaz.” (Fatır Sûresi, 35: 18.) “Herkes kendi yaptığından sorumludur.” (Nur Sûresi, 24: 54.)

Bu sebeple iyi niyet sahibi asla kaybedenlerden olmaz.

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Akıl tedbirli olmayı, her şeyin sebeplerine sarılmayı ve başkalarına alet olmamayı gerektirir. İyi niyeti istismar ettirmemek ve uyanık olmak bunun için gereklidir. Bunun için “İyi niyetimden kaybettim” diyen akıllı biri değildir.

İyi niyet susmayı değil, yalan söylemeyi yasaklar. Akıllı bir insan “her doğruyu her yerde söylemez” söylenecek yeri de susulacak yeri de bilir. Aksü’l-amel yapacak, yanlış anlaşılacak ve su-i istimale sebep olacaksa susmayı tercih eder. 

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İyi niyetli olmalı; ama saf olmamalıyız. Zira Zübeyir Gündüzalp “Bütün kötülükler iyi niyetten çıkar” demiştir. Nefis ve şeytan aklımızı çelmek için daima iyi niyeti öne sürer. İşin başında güzel ve faydalı gibi görüneni gösterip sonundaki şer ve felâketi göstermez. İşte buna saflık denir. Kötülük de buradan yol bulur ve bize zarar verir. 

Akıllı, işin sonunu görebilendir. Bu sebeple işin başında kötü gibi görünse de, kısmen zararımıza da olsa sonuçtaki büyük faydayı görerek hareket etmek “ehven-i şerri ihtiyar etmek” demektir. Bu da aklın gereğidir ve pek çok hayırlı sonuçlara böyle ulaşmak mümkündür.

Bu durumda “ehveni şerri ihtiyar etmek şer değil, hayırdır.”

Bunun için Hz. Ali (ra) “Akıllı ve bilgili insan hayır ve şerri bilen değil; ehven-i şerri bilendir” buyurmuşlardır.

Evet, iyi niyet akıl ve ilimle beraber olsa harika sonuçlar doğurur.

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