Kader konusunda Ehl-i Sünnet istikamettir

Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat...

Bediüzzaman yine kader meselesinde “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin sırat-ı müstakim üzerine olduğunu, ötekilerin ya ifrata veya tefrite maruz kaldıklarını ispat için, bazı münasebetlerin zikri lâzımdır.” (İşaratul-İcaz, 73.) buyurarak bu konuda ehl-i bid’a olan Mutezile ve Cebriye’nin görüşlerini çürüterek Ehl-i Sünnetin inancının doğru ve istikametli olduğunu ispat etmiştir. (İşaratu’l-İ’caz, 120-125.)

Yine Kader meselesinde “Cebrî gibi, sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen, veyahut Mûtezile gibi, kaderi inkâr etsen, Ehl-i Sünnet ve Cemaati bırakıp fırka-i dâlleye girersin” ifadeleri ile Ehl-i Sünnetin istikamet ve itidal üzere olduğunu ve Kader konusundaki görüşlerinin doğru olduğunu izah ve ispat etmiştir. (Sözler, Kader Risalesi, 758.)