Kalb ve akıl (2)

Kalb kâinattaki arşın insandaki tecellisidir.

Yüce Allah “Arşa istiva ettiği” (Araf Sûresi 7: 54; Yunus Sûresi, 10: 3; Taha Sûresi, 20: 5.) gibi insan kalbine de iman ve ilham ile tecelli eder. İnsan da kalb telefonu ile yüce Allah ile manen muhatap olur. Bu sebeple Yüce Allah hadis-i kudside “Yere göğe sığmam mü’min kulumun kalbine sığarım” (Sehâvî, Makâsıdu’l-Hasene, s. 438, Aliyyü’l-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, s. 301; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:195.) buyurmuştur.

Kalb nazargâh-ı İlâhî olduğu için yüce ilhamlar kalbe gelir. Allah insanların kalplerine bakar ve kalplerindeki niyetlerine, ihlâslarına göre değerlendirir. Kalbe İlâhî ilhamların gelmesini isterseniz kalbi kötü düşüncelerden ve kalbi hasta eden kötü huylardan temizlemeniz gerekir.

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“Kalb Allah’ın zikri ile tatmin olur.” (Rad Sûresi, 13: 28.)

Peygamberimiz (asm) “Allah’ın zikredildiği ev ile zikredilmeyen ev, canlı ile ölü gibidir.” (Kenzu’l-Ummal, 1: 447.) buyurmuştur. Bu hadise göre kalb Allah’ın zikrinden gafil olduğu zaman hastalanır.

Kalp bozuk olursa fesadı bütün bedeni kuşatır.

Peygamberimiz (asm) “İnsan vüdudunda bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozulunca, bütün ceset bozulur. İşte o kalptir.” (İbnu Mace, Fiten, 14.) buyurmuşlardır.

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Niyet ve ihlâs kalbin amelidir.

Niyet amelin hayatı, ihlâs ise amelin ruhudur. Ameller niyetlere göredir. (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155.) Niyetin mahalli kalptir. Niyet bozulunca kalp de bozulur. Kalbin bozulması niyetin değişmesi, ihlâsın bozulması, dünya ve mal sevgisi, riya, haset ve gurur gibi hastalıkların kalbe girmesi iledir.

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Kalbin tedavisi iman ve ilimle olur.

Peygamberimiz (asm) “Birbirinizi hased etmeyiniz. Birbirinize buğz etmeyiniz. Ve birbirinizle ilişkinizi kesmeyiniz. Biriniz başkasının alış verişini bozmasın. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. (Üç defa göğsüne işaret ederek) Takva buradadır. Kişiye Müslüman kardeşini hakir görmesi, kendisine şer olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, malı ve ırzı haramdır.” (Müslim, Birr, 32.) buyurmuşlardır.

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Peygamberimiz (asm) “Herkese kendisi için yaratılmış olan kolaylaştırılır. Ehl-i Cennete Cennetlik işler, ehl-i Cehenneme de Cehennemlik işler kolay gelir.” Sonra bu âyetleri okudu: “Kim bağışta bulunur, günahtan sakınır, güzel olanı tasdik ederse Biz de ona hayır yolunu kolaylaştırırız.” (Leyl Sûresi, 5-7.; Buhari, Cenaiz, 83, Kader, 4; Müslim, Kader, 6; Ebu Davud, Sünnet, 17; Tirmizi, Kader, 3.)

Rızık takdir edildiği halde çalışma ve helâl kazanç emredilmiştir, şifa Allah’tan olduğu halde tedavi ve ilâç kullanma istenmiştir. Allah’ın hükmü ille-i mucibedir. Yani, tesir-i hakiki kudrettedir. Bu da Allah’a aittir. Kulun kesbi ise alâmet-i lâzimedir. Yani Allah’ın bir şeyi yaratmasına adi bir şarttır. Kul ister Allah yaratır. Ancak kulun istemesi ve sebeplerin hikmeti kudret-i İlâhinin tecellisine adi bir şarttır. Müessir-i hakiki Allah’tır.

“Evet, izzet ve azamet ister ki, esbab perdedâr-ı dest-i kudret ola aklın nazarında; tevhid ve celâl ister ki, esbab, ellerini çeksinler tesir-i hakikiden...” (Mesnevî-i, 22)

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Ulema der ki: “Allah bize amel etmeyi emretti. Bizim bu emre imtisal etmemiz vaciptir. Allah’ın takdirleri bize gaib kılınması sebebiyle onları delil yapmak da mümkün değil. Meşietinde geçmiş şeye, amel bir alâmet kılınmıştır. Öyleyse, kim ondan yüz çevirirse dalâlete düşer ve sapıtır. Çünkü kader, Allah’ın esrarından bir sırdır. Kendinden başka kimse ona muttali olamaz.”

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Vazifemiz çalışmak ve hizmet etmektir.

Allah ceza ve mükâfatı hürriyet içinde amele göre takdir etmiştir. Amel yoksa neye göre takdir edecektir? Aksi hürriyetin ortadan kalkması ve cebir olur. Cebir ise zulümdür; Allah zulümden münezzehtir. Bu sebeple hürriyet imanın hassası ve Allah’ın Rahman Rahim isimlerinin tecellisi olan en büyük ihsanıdır.