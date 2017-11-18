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18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Modern yönetim ve organizasyon

M. Ali KAYA
18 Kasım 2017, Cumartesi
Modern yönetim sistemi değişen çevre şartlarını dikkate alarak yönetim teorilerinin pozitif yönlerine farklı bakış açısı kazandıran bir yönetim teorisidir.

Sistemde organik bir yapı sözkonusudur. Bu sistemde insan makinenin bir parçası değil, sistemin en önemli unsurudur. Sistem çevre şartlarını nazara aldığı için devamlı geliştirilebilir. Bu sistemde birbirinden etkilenen ortak bir amaca yönelmiş olan ögeler bulunur. Bu sistemde çeşitli parçalar, süreçler ve amaçlar ele alınır ve bir sonuca bağlanır. Sistem tek başına bir disiplin olmayıp, belli olayların, durumların ve gelişmelerin incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzı, bakış açısı ve bir metot olarak değerlendirilmelidir.

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Sistem belli kurallara göre çalışır ve birlik beraberlik niteliği taşır. Her sistemin kendisine bağlı bir alt sistemleri vardır. Her bir parçanın da kendisine göre bütünlüğün amacına hizmet etmekle beraber gerçekleştirmeye çalıştığı bir amacı vardır.

Sistem belli parçalardan oluşmakla beraber bu parçalar arasında belli ilişkileri ve çevre ile de ilişkiler içinde bulunan bir bütün olarak tanımlanabilir.

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Neşriyat hizmeti bir sistem olarak kabul edilirse, neşriyatın basılması, dağıtımı, pazarlaması, reklâmı ve abonelere ulaştırılması gibi her türlü faaliyet birer alt sistemdir. Bu sistem alt sistemlerden oluştuğu gibi, aynı zamanda daha büyük ve kompleks bir üst sistemin de alt sistemi durumundadır.

Sistemin işlemesi için gerek sistem içinde gerekse entegre olacağı diğer sistemlerle uyum içinde olması gerekir. İç uyumla beraber parçalar arasında dinamik bir dengenin de olması lâzımdır. Aynı şey sistemin çevresiyle ilişkilerinde de söz konusudur.

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Açık sistemlerde sürekli bir girdi, çıktı ve geribildirim akışı vardır. Çıktılar sistemin dışındaki çevre faktörlerine verilir. Geri besleme akışın normal ve kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde çıktı, süreç safhalarından girdi safhalarına doğru bir bilgi akışı gereklidir. Girdi, dönüşüm süreci, çıktı ve geri bildirim döngüsün sağlıklı işlemesi sağlıklı bir sistemin göstergesidir.

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Organizasyona etki eden iç faktörler örgütün misyonu ve vizyonu, yapılacak iş, personelin niteliği, kullanılan teknoloji ve amaçlardır. Dış faktörler de müşteriler, pazar şartları, rekabet, devlet müdahalesi ve sosyo-kültürel şartlardır.

Organizasyonda içinde bulunan durumlara göre hangi ilkelere, ne zaman nasıl uyulması gerektiğini araştırır. Durum ve şartlar dikkate alınarak ilkeler ve amaçların iyi belirlendiği bir organizasyonda emir komutayı beklemeden elemanlar inisiyatiflerini kullanarak istişare ile karar verip uygulamaya geçebilmelidir.

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