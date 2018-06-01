Peygamberimizin (asm) ümmetini bid’alardan sakındırması

Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat...

Hz. Peygamber (asm) din hususunda sonradan ortaya çıkan şeylerden ümmetini sakındırmış, bunların bid'at olduğunu her bid'atın da insanı Cehenneme sürükleyeceğini haber vermiştir (Ebû Dâvûd, Sünne, 5.) Bidat, din hususunda Ashâb-ı Kirâm ile tabiilerin yapmadığı ve şer'î delîlin gerektirmediği, sonradan ortaya çıkarılmış şeylerdir.

Ehl-i Sünnet’in ortaya koyduğu itikada aykırı davranan, ama ehl-i kıble olan kimseye de “bid’atçı” denir. Bunlar Cebriye, Kaderiye, Rafiziler, Hariciler, Mutezile ve Müşebbihedir. Bunların her biri on iki gruba ayrılmışlardır. Böylece yetmiş iki fırka oluşmuştur. (Seyyid Şefir Cürcani, Ta’rifat, 40-43.) Bid’at ise Peygamberimizden (asm) nakli meşhur olan itikat ve ibadetin aksini itikat edip savunmaktır. Ancak bunlar kıbleye dönüp namaz kıldıkları ve kendilerini Müslüman sayıp Kur’ân’a inandıklarını söyledikleri sürece tekfir edilmez ve İslâm dairesinin haricine atılmazlar. Ancak Kur’ân-ı Kerîm ile sabit olan bir şeyi inkâr ettikleri zaman İslâm dairesinden çıkarlar. (Haşr-i cismaniyi, kaderi ve tesettür ayetini inkâr etmek gibi...)

İnançla ilgili konular kesin delil ve nasslarla tesbit edildiği için itikad şüphe ve tereddüt kaldırmaz. Fıkhî konularda ve ibadete ait hususlarda bir mezhebin müçtehitleri hata da etseler inançlarına zarar gelmez; ancak imanla ilgili konular böyle değildir. İtikadî konuda bir bid’atçı haklı olabilir denemez. Hanefi fukahasının ileri gelenlerinden İbn-i Abidin (M. 1784-1836.) bu konuda şöyle der: “İtikad ve inançla ilgili meseleler hiç kimseyi taklit etmeksizin her mükellefin inanması vacip olan meselelerdir. Bizim inancımız Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaattir. Onlar da Selef-i Salihin, Eş’arîlerle Maturidilerdir. Bu mezhepler itikat noktasında birdirler. İhtilâfları aynı itikadi meselenin ifade tarzındadır. (İbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtar, 1: 48-49; 5:472.)