"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Şeriat ve demokrasi

M. Ali KAYA
28 Ocak 2017, Cumartesi
Şeriatın demokrasi ile bağdaşmayacağını radikal ve siyasal İslâmcılar ile ateistler ve din düşmanları iddia etmektedirler. Her ikisi de ifrat ve tefrit denen aşırı uçları temsil etmektedir. Maalesef iddiaları bilgiden çok arzuya dayanmaktadır.

İşin doğrusu ise “Ehl-i Sünnet”in takip ettiği “Yöneticiyi belirlemek halkın ve Müslümanların görevidir. Bunu da istişare ve seçim metodu ile liyakatı esas alarak yaparlar” fikridir. Şeriat ile demokrasi burada buluşurlar.

“Asr-ı Saadette” sahabenin uygulaması göstermektedir ki yönetim aile, kabile ve bir zümrenin “Saltanat” idaresi değildir.

Peki hangi yönetim biçimini uygulamışlardır?

“Hürriyet, Adalet, Seçim ve Meşvereti” esas alan “Demokrasi”yi...

***

Demokrasi tamam da “Kanun yapma yetkisi kime aittir? Allah’ın kanunları varken demokratik usûlle seçilmiş meclisin kanun yapma yetkisi var mı?” “Onlar Allah’ın kanunları ile, yani şeriat ile mi hükmedecekler, yoksa akıllarına göre mi kanun yapacaklar?” 

Bunu soranlar da “şeriatın” “kanunun” ve “kanun hâkimiyetinin” ne anlama geldiğini bilmeyen “yasama ve yürütme”nin nasıl olacağı konusunda bilgisi olmayanlardır.

Asrımızın en büyük “şeriat âlimi” Bediüzzaman’dır. O ne diyor? 

Diyor ki: “Beşerin ef’âl-i ihtiyariyesini tanzim eden şeriat, kavanin-i akliyeden ibarettir.” (Mesnevî-i Nuriye, 391-392.)

Ne demek?

Kur’ân-ı Kerîmin insan iradesinden kaynaklanan davranışlarını tanzim eden emir ve yasakları insan ihtiyacını karşılamaya yönelik, huzur ve adaleti sağlamayı amaçlayan akla uygun kurallardır. 

 ***

Kanunlar insan ihtiyaçlarından kaynaklanır ve insanlar arasındaki anlaşmazlıkları adalet uygun gidermeyi amaçlar. İnsan ihtiyaçları da nüfusun artması ve medeniyetin gelişmesi ile çoğalır. Yeni yasalara ve kurallara ihtiyaç duyar. 

Ne gibi?

“Ticaret Kanunu” “Belediyeler Kanunu” “Trafik Kanunu” “Eğitim ve Öğretim Kanunu” gibi...

Bu yasaları kim neye göre yapacaktır?

İhtiyacı karşılama ve adaleti sağlama amacı ile akla göre yapacaktır.

***

İşte bu noktada Bediüzzaman der ki:

“Şeriat ile devlet nizamı makul ve itibarî emirlerdendir. İnsanlardan sudur eden ef’âl-i ihtiyariyeyi (iradî fiilleri) bir nizam ve intizam altına alıp tahdit eden (sınırlayan) kaidelerin hulâsasıdır. Veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır.” (İşaratu’l-İ’caz, 238.)

 ***

Peki bu kanunları bir diktatör kendi arzusuna göre mi yapsın? Yoksa milletin seçtiği liyakatli, bilgili bir meclis toplumun ihtiyacını karşılamak ve aralarında adaleti sağlamak amacı ile istişare ederek mi yapsın?

Seçkin bir meclisin yasaları mı hâkim olsun, yoksa bir şahsın arzuları mı topluma hükmetsin? 

Demek ki şeriat yönetimi “Kanun Hâkimiyeti” demektir. 

Toplumda hükmeden güç “Kanun Gücü” olmalıdır. İnsanlar yöneticilerden değil, kanundan korkmalıdır. Adaleti kişiler değil, kanunlar sağlamalıdır.

Keyfi yönetim, şahıs istibdadı şeriata aykırıdır. Bunun için Bediüzzaman: “Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat münkasım olmuş olur ve komitecilik tam şiddetlenir.” (ESDE, Divan-ı Harb-i Örfi, 143.) demektedir.

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seviyesiz üslup kutuplaştırıyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a zor sorular

    S&P Türkiye'nin notunu açıkladı

    Yunanistan'dan darbeciler hakkında açıklama

    İngiltere Başbakanı Theresa May: IŞİD’in yaptıkları İslam’a mal edilemez

    Fransa'nın kararı hakkında Türkiye'den ilk değerlendirme

    İstanbul'u birbirine katan DHKP-C'li terörist tutuklandı

    Rusya da işgalci İsrail'e tepki gösterdi

    Osmanlı'nın ABD'ye yardımının belgesi ortaya çıktı

    Şike ve Odatv davalarının eski hâkimi yakalandı

    Otobüslerde sivil polis dönemi

    Ağır ceza hakimi uyuşturucudan tutuklandı

    Botan ve Geveri hakkında yakalama kararı

    Müteahhitler acımasızca yolsuzluk yapıyor

    O darbeciler için ikinci iade talebi

    Buz tutan şadırvan şelaleye döndü

    Şırnak'ta 24 bin öğrenci telafi eğitiminde

    ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı: Müslüman olarak kaydedilmeye hazırım

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’ları mutlaka hukuktan dönecek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mecelle yerine İsviçre kànunları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya AB sürecini niye destekliyor?
    Yasemin YAŞAR

    Şimdi “Nutuk” okuma zamanı
    Ahmet BATTAL

    İktidar olmadan muktedir olanlar...
    Genel

    Seviyesiz üslup kutuplaştırıyor
    Faruk ÇAKIR

    Beyin göçünün zararı hepimize...
    M. Ali KAYA

    Şeriat ve demokrasi
    Mehmet KARA

    Siyasetçi kullandığı kelimelere dikkat etmezse…
    Ali FERŞADOĞLU

    Önsezi (hiss-i kablelvukû)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.