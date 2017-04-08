"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ulema ümera ilişkileri

M. Ali KAYA
08 Nisan 2017, Cumartesi
Meşhurdur ki, fisk ile olmaz cihan harap, Eyler ânı müdahane-i âliman harap. (İzzet Molla)

Ulema ilmiyle doğruları söylerse, ümera ulemanın gösterdiği yolda adaletle ülkeyi yönetirse, o devlet ebed müddet payidar olur, maddî ve manevî terakki ile tekâmül eder. Ulemanın vazifesi “Emr-i maruf ve nehy-i ani’l-münker”dir. Bu da en çok ümeraya lâzımdır. 

Bu babda Zenbilli Ali Efendi’nin Yavuz Sultan Selim gibi heybetli idareci ile olan ilişkisi örnek alınabilir. Ali Efendi, Yavuz’un bir çok kararını reddetmiş ve icrasını engellemiştir. “Bu devlet işidir. Devlet işine karışma!” diyen Yavuz’a “Mutlaka ölecek Rabbine hesap vereceksin. Benim vazifem sana ahiretini hatırlatmaktır. Hesabını yapmazsan Cehenneme gidersin; saltanatın ve devletin seni azaptan koruyamaz” demiş ve Yavuz’a geri adım attırmıştır.

«««

Hukuk devletinde hukukun düzgün işleyişini sağlayan en önemli kurum “din”, “dindar ulema” ahireti esas alan ve siyasete bulaşmayan “dini cemaatler”dir. Devleti yöneten ümeranın zalimane icraatına karşı en büyük engeli oluşturanlar bunlardır.

Osmanlı’da “Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var” diye padişahı ikaz edenler de “Ulema” ve “Medrese Talebeleri” idi.

Toplumda “Allah’tan korkan ulema ve onun temsilcileri oldukça devletin her dediği olmaz” umut ve güvenini oluşturan husus da budur. En zorba rejimlerin dahi kıramadıkları toplumsal direniş odakları böyle oluşmuştur.

«««

Osmanlı’nın gelişme ve büyüme döneminde ulemanın padişah, yani devlet nezdinde büyük bir itibarı vardı. Padişah vezir-i azamına hakaret edebilirdi; ama ulemaya saygısızlık edemezdi. Bayram ve cülus törenlerinde Babussaâde önünde taht kurulduğu zaman vezir-i azam dahil herkes padişahın eteğini öperken padişah tahtından kalkıp ulemanın kürküne yüzünü sürerdi.

«««

Zalim ve zorba idareciler ulemanın bu gücünü bildiği için “marufu emreden ve münkerden nehyeden” ulemayı devlet gücü ile korkutma, sürgüne gönderme ve itibarsızlaştırma yoluna gittiğini yakın tarihteki örnekleri ile görebiliyoruz. Devletten ve siyasetten uzak duran “gerçek ulema” Allah’tan başkasından korkmadıkları için yöneticileri korkutmaya devam etmektedirler. 

- Ulema bu gücünü nereden almaktadır?

- İhlâslarından, hak ve hakikatin gücünden; zira “Hak daima üstündür ve galiptir.” (Mücadele Sûresi, 58:21; Buhari, Cenaiz, 79.) Onlar “Bütün gücünü haktan ve ihlâstan alırlar.” 

“Peygamberlerin varisi” (Buhari, İlim, 10.) böyle olunmaktadır.

«««

Siyasetten uzak duran Bediüzzaman Said Nursî ve teşkil ettiği cemaati zamanımızın âlimidir.

Yeni Asya Nur Cemaatinin bütün engellemelere rağmen 26 Mart 2017 tarihinde Kaya Ramada Oteli’nde yaklaşık beş bin katılımcı ile gerçekleştirdiği “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet Ekseninde Din-Devlet ve Cemaat İlişkileri” kongresi bunun son örneğidir.

Devlet bu sesi susturamaz; ancak kulak verip dinlese kendi hayrına bir iş yapmış olur.

Okunma Sayısı: 964
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.