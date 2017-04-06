AB ve mevcut eğitim sistemimiz

AB ile ilişkilerimizin soğuması gündemde.

Ama biz, Avrupa Birliği’nin eğitim konusundaki hedeflerinden biri olan ‘BİLGİ AVRUPA’SI PROJESİ’ üzerinde durmaya çalışacağız.

‘BİLGİ AVRUPA’SI PROJESİ’ için temel şart bilgiye ulaşmanın kolaylaştırılması ve AB ülkelerinde serbest dolaşımdır.

Bu proje dört temel esas üzerine kuruludur: 1- Değişim ve yenilenme, 2- Araştırma, 3- Eğitim ve 4- Yetiştirme. Bu dört esasın amacı ömür boyu eğitim ve öğrenme ile güncelleşen bilgileri devamlı öğrenmek ve öğretmektir.

Ayrıca, “Bilgi Avrupa”sı 6 öngörü üzerine kurulmaktadır.

1. Öğrenen ve öğretenlerin hareketliliği.

2. Sanal hareketlilik.

3. İnternet kullanımını zenginleştirmek ve yaymak.

4. Kültür zenginliğinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması.

5. AB üye ülkeleri arasında ortak projelerin yayılması, uygulanması.

6. Gençlik konusunda sosyal kaynakların sürekli iyileştirilmesi.

Görüldüğü gibi aslında Bilgi Avrupa’sı “İletişim” üzerine kurulmak istenmektedir. İletişim eğitimi ve etkileşimi ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda şu vurgu yapılmaktadır; Bilgi Avrupa’sında vatandaşlar bilgilerini geliştirecekler, vatandaşlıklarını aktif hale getirecekler ve yeteneklerine göre iş sahibi olacaklardır.

Bazı çözüm teklifleri:

1. Eğitim sistemi konusunda; “Devlet artık kendi doğrularını değil, bütün bilgiler karşısında tarafsız ve herkesin, istediği bilgiye ulaşması ve bilgisini hiçbir baskı yapmadan istediği yere ulaştırması pozisyonuna gelmelidir.” (Tınaz Titiz, CNN 9. 4. 2001)

2. Bediüzzaman’ın 80 yıl önce üzerinde durduğu gibi; ”Hür, aktif, tartışmalı-alternatifli (münâzaralı), tefekkürî, çok yönlü, din ve fen ilimlerini mezc eden, insanlığı kucaklayan bir eğitim sistemi ..” herkesi selâmlamalı.

3. “Çağa açık, insanın ruh ve beden yapısındaki dengeyi gözden kaçırmayan bir eğitim programı gerekmektedir.

4. Gençlerimizin değişik görüş ve düşüncedeki kişilerle hoşgörü ortamı içinde bir arada yaşama, seçme, seçilme ve yönetim kültürü edinmeleri, eğitimlerinin en önemli parçalarından biri olarak görülmelidir.

5. Bu sebeple M. E. B’nın merkez teşkilâtındaki personel sayısı hızla azaltılmalıdır.

6. Demokratik bir eğitim sistemi için alt yapının tamamlanması ve ona uygun uygulamalara geçilmesi gerekir.

7. Rekabetçi bir nesil yetiştirmek hedef olmalı.