"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

AB ve mevcut eğitim sistemimiz

M. Fahri UTKAN
06 Nisan 2017, Perşembe
AB ile ilişkilerimizin soğuması gündemde.

Ama biz, Avrupa Birliği’nin eğitim konusundaki hedeflerinden biri olan ‘BİLGİ AVRUPA’SI PROJESİ’ üzerinde durmaya çalışacağız.

‘BİLGİ AVRUPA’SI PROJESİ’ için temel şart bilgiye ulaşmanın kolaylaştırılması ve AB ülkelerinde serbest dolaşımdır. 

Bu proje dört temel esas üzerine kuruludur: 1- Değişim ve yenilenme, 2- Araştırma, 3- Eğitim ve 4- Yetiştirme. Bu dört esasın amacı ömür boyu eğitim ve öğrenme ile güncelleşen bilgileri devamlı öğrenmek ve öğretmektir.

Ayrıca, “Bilgi Avrupa”sı 6 öngörü üzerine kurulmaktadır.

1. Öğrenen ve öğretenlerin hareketliliği.

2. Sanal hareketlilik.

3. İnternet kullanımını zenginleştirmek ve yaymak.

4. Kültür zenginliğinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması.

5. AB üye ülkeleri arasında ortak projelerin yayılması, uygulanması.

6. Gençlik konusunda sosyal kaynakların sürekli iyileştirilmesi.

Görüldüğü gibi aslında Bilgi Avrupa’sı “İletişim” üzerine kurulmak istenmektedir. İletişim eğitimi ve etkileşimi ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda şu vurgu yapılmaktadır; Bilgi Avrupa’sında vatandaşlar bilgilerini geliştirecekler, vatandaşlıklarını aktif hale getirecekler ve yeteneklerine göre iş sahibi olacaklardır.

Bazı çözüm teklifleri:

1. Eğitim sistemi konusunda; “Devlet artık kendi doğrularını değil, bütün bilgiler karşısında tarafsız ve herkesin, istediği bilgiye ulaşması ve bilgisini hiçbir baskı yapmadan istediği yere ulaştırması pozisyonuna gelmelidir.” (Tınaz Titiz, CNN 9. 4. 2001)

2. Bediüzzaman’ın 80 yıl önce üzerinde durduğu gibi; ”Hür, aktif, tartışmalı-alternatifli (münâzaralı), tefekkürî, çok yönlü, din ve fen ilimlerini mezc eden, insanlığı kucaklayan bir eğitim sistemi ..” herkesi selâmlamalı.

3. “Çağa açık, insanın ruh ve beden yapısındaki dengeyi gözden kaçırmayan bir eğitim programı gerekmektedir. 

4. Gençlerimizin değişik görüş ve düşüncedeki kişilerle hoşgörü ortamı içinde bir arada yaşama, seçme, seçilme ve yönetim kültürü edinmeleri, eğitimlerinin en önemli parçalarından biri olarak görülmelidir. 

5. Bu sebeple M. E. B’nın merkez teşkilâtındaki personel sayısı hızla azaltılmalıdır.

6. Demokratik bir eğitim sistemi için alt yapının tamamlanması ve ona uygun uygulamalara geçilmesi gerekir. 

7. Rekabetçi bir nesil yetiştirmek hedef olmalı.

Okunma Sayısı: 758
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.