"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2016 PAZAR - YIL: 47

Hizmet edenlere hizmet etmek de hizmettir

M. Fahri UTKAN
25 Aralık 2016, Pazar
Risale-i Nur hareketi, kısaca söylemek gerekirse, imana ve Kur’ân’a Risale-i Nurlarla hizmet etmektir.

Peki, iman ve Kur’ân’a hizmet ne demektir? Böyle bir hizmet gerekli midir? Bu hizmeti kimler yapar/yapmalıdır? Hangi zamanlarda yapılmalıdır?

İmana ve Kur’ân’a hizmet, kişilerin önce kendilerinin daha sonra da diğer insanların imanlarının kurtulması, muhafazası ve kuvvetlendirilmesidir. 

Böyle bir hizmet elbette gereklidir ve birileri tarafından yapılmalıdır. Çünkü 23. Sözde geçtiği gibi; “İnsanın asıl vazifesi iman ve duâdır” 

İman hizmetini yapan gruplardan en bilineni, Risale-i Nur cemaatleridir. Bunların içinde de, bizlerin de içinde bulunduğumuza şükrettiğimiz, Yeni Asya Nur cemaatidir.

İmana ve Kur’ân’a hizmet etmek isteyen herkes bu hizmeti yapabilir mi, acaba? Çünkü her insanın kabiliyetleri, bilgisi, becerileri farklı olduğuna göre bu hizmet nasıl ve kimler tarafından yapılacaktır?

Üstad Bediüzzaman, 21. Lem’a İhlâs Risalesi’nin baş tarafında diyor ki; “Bizler gayet az ve zaif ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’ân’iye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.”

Bu hizmet içinde birçok vazife var ve olmalıdır da. Kimi ders okur/yapar, kimi sadece dinler, kimi çay yapar/dağıtır, kimi temizlik yapar, kimi neşriyat hizmetinde, kimi talebe hizmetlerinde çalışır v.s.

Bu cemaat içinde hangi hizmeti yapabiliyorsak, Allah indinde aynı sevabı alacağız. Çünkü manevî bir ortaklığımız olmaktadır. An şart ki, bu hizmet dairesi içinde tam ihlâs, tam sadâkat, tam bir bağlılıkla bulunalım. Hizmetlerimizi (ne yapabiliyorsak), sırf Allah rızası için yapalım, daire içindeki kardeşlerimizi tenkit etmeyelim, onların üzerinde üstünlük taslamayalım, onların meziyetleriyle, yaptıklarıyla iftihar edebilelim. 

Çünkü “Büyük ve mühim bir umur-u hayriye’nin (hayırlı işlerin; örneğimizde, iman, Kur’ân hizmeti) çok muzır manileri olur.” Meselâ; bir kardeşimiz veya ağabeyimiz, “Ben beceriksiz, cahil bir kişiyim. Sizler bilgili, daim derslere giden, anlatan hizmet yapan kişilersiniz, siz olmasaydınız bir ne yapardık”. Diğerleri de” bizler olmasaydık bu hizmet gelişmez kimseler sizin yüzünüze bile bakmazdı” demeleri şeytanın veya nefislerinin muzır bir desisesidir.

Hâlbuki o kardeş ve ağabeyler bilmeli ki, birisine okuma-anlatma nimeti, diğerine de dinleme ve anlama nimeti beraber verilmiş. Yani iki nimet iktiran etmiş. Bunun sonucu, ne o diğer kardeşine minnet edecek, ne de diğeri ötekine üstünlük taslayacak. Çünkü her ikisine de bu hizmet-i imaniye ve Kur’âniyede bulunmak nimeti verilmiş. Her ikisi de hallerine şükretmeli, birbirlerine teşekkür etmeli ve birbirlerini bu hizmette bulundukları için tebrik etmelidir.

Ne güzel bir hizmet cemaati değil mi? Hiç kimse birbirine üstünlük taslamıyor, diğerleri de birilerini üstün, tek seçici görmüyor. Birbirlerine duâ edip, hizmetlerinde yardımcı oluyorlar. 

Biliyorlar ki; “Hizmet edenlere hizmet etmek de hizmettir.”

Başlığa da çıkardığımız bu sözün kaynağı, rahmetli Sungur Ağabey’dir. Bunu da nakleden yine rahmetli Halil Uslu Ağabey’dir. 

Allah her ikisinden de razı olsun.

Allah’ım! Bizi bu düşünceler ışığında, Risale-i Nurlar rehberimiz olmak şartıyla, iman ve Kur’ân hizmetinden son nefesimize kadar ayırma. Âmin!

Okunma Sayısı: 20
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir keyfiliğe daha hukuk freni

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    2017 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

    Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor

    Yaralı komando, El Bab'daki çatışmayı anlattı

    IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir?

    Cep telefonu fiyatları artacak

    Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara mesaj: Yanınızdayım!

    Kuzey Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

    Mehmetçik Bab operasyonunda tek başına

    El Bab için TSK'dan son dakika açıklaması

    İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor

    Dünya büyük bir buhran geçiriyor

    OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz

    Nurları tanıdı, Müslüman oldu

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    BM İsrail'e "derhal ve tamamen dur" dedi; ABD ilk defa çekimser oy kullandı

    1 Ocak itibarıyla geçiş ücretleri açıklandı

    Bakan Işık: 3 askerimiz IŞİD'in elinde

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bir keyfiliğe daha hukuk freni
    Mehmet KARA

    “Suriye krizinin askerî çözümü yok (!)”
    Faruk ÇAKIR

    İsrail’e atılan tokat
    Rifat OKYAY

    Kısa... kısa...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurcular emniyetin bekçisidir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Viktoriya, Hatice oldu ve o da mağduriyeti tattı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Fahri UTKAN

    Hizmet edenlere hizmet etmek de hizmettir
    Halil AKGÜNLER

    Işık hızı aşılabilir mi?
    Risale-i Nur'dan

    Vazifemiz ihlâs ile Kur’ân’a hizmettir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.