Öğretim Yolları (metodları)

Eğitim Sosyolojisi - 6

Geçen yazımızda öğretim metod çeşitlerinin anlatılmasına başlamıştık. Bunlar; Anlatım, Tartışma, Gösteri ve İş başında öğretim olarak 4 çeşitte sınıflandırılmaktaydı. Anlatım ve tartışmayı anlatmıştık. Bugün de kalan diğer iki metottan bahsetmek istiyorum.

Gösteri – Demonstrasyon Metodu

Bu metod, genellikle meslek liseleri ve meslek kurslarında; bilginin uygulanması, işlem veya işlerin yapılması gerekiyorsa ve öğretim için gerekli yer ve araçlar varsa kullanılması faydalıdır. Öğretim için önceden evrak (işlem veya iş yaprakları) hazırlanması gerekir.

Bu metodun uygulanması esnasında şunlara dikkat edilmelidir:

1. Hazırlığın eksiksiz olması (Öğretim araç ve gereçleri).

2. Öğrencilerin gösteriyi görme ve izlemelerini sağlamak.

3. İşlemleri kurala uygun ve sıra ile yapılması.

4. Öğrencilerin öğretime katkılarının sağlanması.

5. Açıklama ile gösterinin paralel yürütülmesi.

6. Sürenin iyi ayarlanması.

7. Ne, niçin, nasıl vb. soruların cevaplandırılması.

8. Uygulama metodu tesbit edilmelidir;

a. Öğret(m)en anlatır – Öğret(m)en yapar.

b. Öğret(m)en anlatır – Teknisyen yapar.

c. Öğret(m)en anlatır – Öğrenci yapar.

d. Öğrenci anlatır – Öğrenci yapar.

e. Öğrenci anlatır – Öğret(m)en yapar.

Faydalı yönleri: Öğretim daha etkili olur, öğretim daha uzun sürelidir ve aynı zamanda bazı gerekli hüner, beceriler kazanılır. Zaten istenen de budur.

Zararlı – sakıncalı yönleri: Fazla zaman alır, masraflı olabilir, öğreten için öğretim becerisi ve bazı hazırlıklar gerekir.

İş başında yaparak

(Dört safhada) – Yaşayarak öğretim metodu

Kullanma yeri ve şekli: a) Beceri kazandırılması, iş güvenliği alışkanlığı için, b) İşbaşı ve işyeri imkânları uygun olduğunda ve c) Grup küçük ise (2 - 6).

Uygulanmasında dikkat edilecek hususlar:

A. Safhalara göre hazırlık eksiksiz yapılmalıdır (4 Safha):

a- Hazırlık; birey ve öğretim için araç-gereç, b- İş ile ilgili açıklamanın gösterimi, c) İşin bizzat yaptırılması – Uygulama/tatbikat ve

d) Denetleme, izleme, hatanın (varsa) düzeltilmesi.

B. İş analizi ve öğretim evrakların hazırlanması.

C. İş güvenliği kurallarına uygulanması.

D. Sürenin ayarlanması.

E. Davranışlar (Kontrollü, karmaşık, mekanizmik vs).

F. İzlemenin planlı yapılması, hataların düzeltilmesi ve sonunda.

G. İşin değerlendirilmesi.

Metodun faydalı yönleri:

a) Öğretim eksiksiz olur,

b) Beceri kazandırılır ve

c) Bireysel farklılıklar dikkate alınabilir.

Zararlı – Sakıncalı yönleri:

a) Pahalı bir öğretim metodudur, b) Uzun süre gerektirir ve c) Tehlikeli, hassas, pahalı işlerde uygulanması zordur.

Bir sonraki yazımızda Allah(cc) izin verirse eğitimi sosyolojik kısımlarına geçmek istiyoruz.